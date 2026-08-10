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Wille na sprzedaż w Regional Unit of Phocis, Grecja

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Dorida Municipality
3
Municipal Unit of Tolofona
3
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4 obiekty total found
Willa w Delphi, Grecja
Willa
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa o powierzchni 240 m kw w Arachovej. 1 piętro składa się z salo…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Dorida Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
OPIS PROJEKTU Aegean Breeze II to kompleks apartamentów i willi przy plaży w Chanii na Kr…
$413,131
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Willa 2 pokoi w Glyphada, Grecja
Willa 2 pokoi
Glyphada, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Dorida Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Phocis, Grecja

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