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Domy Szeregowe w Regional Unit of Phocis, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Glyphada, Grecja
Szeregowiec
Glyphada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Phocis, Grecja

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