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Domy Szeregowe w Regional Unit of North Athens, Grecja

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Municipal Unit of Neo Psychiko
10
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10 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 138 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$779 268
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 280 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$897 339
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 190 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$625 776
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 208 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 208 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,65M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806 424
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 127 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$818 231
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806 424
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 250 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z salo…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 163 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$940 374
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806 424
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of North Athens, Grecja

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