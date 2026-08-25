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Dom wolnostojący na sprzedaż w Regional Unit of North Athens, Grecja

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Municipal Unit of Neo Psychiko
8
Dom wolnostojący Usuwać
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10 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 180 m kw. W Atenach. Parter składa się z jednej sypialni, salonu…
$3,37M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Likovrysi graniczy z Pefki odosobniony dom 120sq.m. na działce 380m2 podniesiony parter, w d…
$442 839
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 168 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się…
$826 496
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa…
$413 248
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Nea Penteli maizonette 210 m2 3 poziomy (podniesiona półpiwnica - powyżej. parter & 1st) na …
$413 705
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z …
$767 461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$938 663
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 176 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$590 354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$763 628
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 320 m kw. W Atenach. Z okien otwiera się widok na miasto. Właścic…
$2,60M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of North Athens, Grecja

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