  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Magnesia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Regional Unit of Magnesia, Grecja

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Wolos
11
Municipal unit of Argalasti
8
17 obiektów total found
Willa 1 pokój w Makryrrachi, Grecja
Willa 1 pokój
Makryrrachi, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy wspaniałą willę w malowniczej wiosce na wschodzie Pelionu. Ta cudo…
$737,378
Dom wolnostojący 6 pokojów w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Zagora, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$327,723
Dom wolnostojący 6 pokojów w Wolos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Wolos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/1
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 3 …
$116,459
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Dom wolnostojący 9 pokojów w Portaria, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Portaria, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 314 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$994,875
Szeregowiec 4 pokoi w Milina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$444,767
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamaki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$444,767
Willa 5 pokojów w Platania, Grecja
Willa 5 pokojów
Platania, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,10M
Willa 11 pokojów w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 11 pokojów
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$936,353
Dom wolnostojący 5 pokojów w Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Agios Dimitrios, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter skła…
$409,654
Dom wolnostojący 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$374,541
Willa 9 pokojów w Wolos, Grecja
Willa 9 pokojów
Wolos, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$912,944
Willa 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Willa 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,02M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$140,453
Willa 8 pokojów w Achillio, Grecja
Willa 8 pokojów
Achillio, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Wspan…
$2,46M
Willa 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$468,176
