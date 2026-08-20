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Domy Szeregowe w Regional Unit of Magnesia, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Lavkos, Grecja
Szeregowiec
Lavkos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Magnesia, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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