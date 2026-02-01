Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Magnesia
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Regional Unit of Magnesia, Grecja

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Wolos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Pokaż więcej
57 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Wolos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Wolos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/1
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 3 …
$116,459
Dom 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna okazja, aby nabyć tę fantastyczną willę, znajdującą się na obrzeżach wioski Mil…
$931,064
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/1
Dwa budowane budynki w rejonie Pelion są na sprzedaż. Każdy budynek składa się z trzech niez…
$375,184
Szeregowiec w Nea Ionia, Grecja
Szeregowiec
Nea Ionia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 289 m2 w Voloso- Pilio. Miasto znajduje się na 3 pozioma…
$372,883
Dom wolnostojący 4 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Milies, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$386,245
Willa 5 pokojów w Platania, Grecja
Willa 5 pokojów
Platania, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,10M
Dom wolnostojący 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 56 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$351,132
Dom 4 pokoi w Almyros Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Almyros Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Doskonała lokalizacja przy plaży willa / dom nad morzem Magnisia z widokiem na morze Morza E…
$469,066
Szeregowiec 4 pokoi w Milina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$444,767
Willa w Milina, Grecja
Willa
Milina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 60 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Domek…
$140,694
Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw., w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro skła…
$322,424
Szeregowiec w Milina, Grecja
Szeregowiec
Milina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -1/3
Townhouse 200 m2 jest na sprzedaż w centralnej Grecji. Miasto znajduje się na 3 poziomach. P…
$445,531
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro -2/2
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 100 m kw. w Voloso- Pilio. W piwnicy jest jedna spiżarnia. Pie…
$468,980
Willa w Portaria, Grecja
Willa
Portaria, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 314 m2 w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro składa s…
$990,472
Willa 9 pokojów w Wolos, Grecja
Willa 9 pokojów
Wolos, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$912,944
Dom 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 320 m2 w Volosa- Pilio. Pierwsze piętro składa się z 7 sypia…
$932,209
Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 175 m2 w Voloso- Pilio. Parter składa się z jedn…
$386,908
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamaki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$444,767
Dom wolnostojący 8 pokojów w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Argalasti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$321,871
Willa w Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw., w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro skła…
$410,357
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$140,453
Willa w Achillio, Grecja
Willa
Achillio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 250 m2 w centralnej Grecji. Z okien znajduje się wspaniały wi…
$2,46M
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Voloso- Pilio. Domek s…
$302,968
Szeregowiec 7 pokojów w Nea Ionia, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Nea Ionia, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 289 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$374,541
Dom wolnostojący 10 pokojów w Nea Ionia, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Nea Ionia, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 520 m kw., w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, s…
$877,831
Willa 1 pokój w Makryrrachi, Grecja
Willa 1 pokój
Makryrrachi, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy wspaniałą willę w malowniczej wiosce na wschodzie Pelionu. Ta cudo…
$737,378
Dom 4 pokoi w Almyros Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Almyros Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Perfectly located beachfront villa/house in seaside Magnisia with stunning view to the Aegea…
$467,020
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w miejscowości Pilion Południowy, w pobliżu miasta Vol…
$7,03M
