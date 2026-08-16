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Bliźniaki na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Bliźniak 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonały sezon budowlany położony w kompleksie nieruchomości 4 z wyłącznym wykorzystaniem o…
$749,876
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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