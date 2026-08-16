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Hotele na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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3 obiekty total found
Hotel 1 600 m² w Anavyssos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma jeden poziom. Ws…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 415 m² w Municipality of Oropos, Grecja
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 2 415 m²
Hotel o powierzchni 2.415 m2 jest oferowany na sprzedaż. Składa się z 48 pokoi dwuosobowych …
$3,15M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 950 m² w Marathon, Grecja
Hotel 950 m²
Marathon, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 950 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma 4 poziomy. Parter składa się z …
$1,84M
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Agencja
Grekodom Development
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