Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Preveza
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Preveza, Grecja

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Preveza Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Preveza Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/1
Unikalny 71s.m oddzielony dom tuż na krystalicznie czystej plaży Alonaki (zaledwie 5m od hot…
$446,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Preveza, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się