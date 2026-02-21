Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Preveza
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Preveza, Grecja

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Preveza Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Preveza Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/2
Dwupoziomowy apartament 87s.m, zaledwie 100 m od plaży w nadmorskiej miejscowości Mytikas i …
$223,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 3 pokoi w Preveza Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Preveza Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/1
Unikalny 71s.m oddzielony dom tuż na krystalicznie czystej plaży Alonaki (zaledwie 5m od hot…
$446,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Preveza, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się