Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Polygyros Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

1 pokojowe
21
2 pokojowe
29
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Πωλείται ένα υπέροχο διαμέρισμα στα Ψακούδια Χαλκιδικής, ιδανικό για όσους αναζητούν την ηρε…
$168,443
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się