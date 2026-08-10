Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Platanos
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Platanos, Grecja

;
1 obiekt total found
Dom w Platanos, Grecja
Dom
Platanos, Grecja
Te wspaniałe wille na sprzedaż znajdują się w Platanos, Kissamos, Chania, w pięknym i spokoj…
$1,63M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się