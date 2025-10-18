Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Pavlos Melas Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Pavlos Melas Municipality, Grecja

Polichni Municipal Unit
12
Stavroupoli Municipal Unit
5
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom o powierzchni 150 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$585,220
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Pavlos Melas Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Pavlos Melas Municipality, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się