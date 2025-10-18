Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Pavlos Melas Municipality, Grecja

3 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Parter…
$374,541
Dom wolnostojący 5 pokojów w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 415 m²
Piętro 4/1
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 415 m kw. w Salonikach. Piwnica składa się z jednego magazynu, j…
$585,220
Szeregowiec 5 pokojów w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 113 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$310,167
Typy nieruchomości w Pavlos Melas Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Pavlos Melas Municipality, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
