Nowe domy w Pallini Municipal Unit, Grecja

Region Macedonia Środkowa
3
Macedonia-Tracja
3
Chalkidiki Regional Unit
2
Kassandra Municipality
2
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Grecja
od
$482,623
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 118–124 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wille w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym « SEA GRACE » położonym w spokojnej części kurortu Polichrono, półwyspu Chalcydyckiego, dysponują całą infrastrukturą niezbędną do komfortowego pobytu - sklepy, supermarkety, kawiarnie, bary, restauracje, tawerny, bezpośrednio 400 metrów od morza.…
Deweloper
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Willa Avra
Chaniotis, Grecja
od
$1,54M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Villa Aura w Chanioti to świetna okazja do życia z rodziną w pobliżu najlepszych plaż Morza Egejskiego w Grecji. Zostały nagrodzone niebieskimi flagami za ich czystość. Sama rezydencja zbudowana jest na wzgórzu i ma dużą część prywatną. Okna wychodzą na turkusowe morze Zatoki Toroneos i góry…
Deweloper
Marina Villas
