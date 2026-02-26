Chaniotis, Grecja

Villa Aura w Chanioti to świetna okazja do życia z rodziną w pobliżu najlepszych plaż Morza Egejskiego w Grecji. Zostały nagrodzone niebieskimi flagami za ich czystość. Sama rezydencja zbudowana jest na wzgórzu i ma dużą część prywatną. Okna wychodzą na turkusowe morze Zatoki Toroneos i góry…