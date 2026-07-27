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Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

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