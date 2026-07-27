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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Polychrono, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Polychrono, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest gotowy na klucz maisonette oferując komfortowe życie w południe-po obszarze…
$473,164
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

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