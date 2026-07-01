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Domy z basenem na sprzedaż w Nea Moudania, Grecja

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wille
15
domy wolnostojące
5
szeregowcy
3
1 obiekt total found
Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 330 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Parter skł…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Nea Moudania, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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