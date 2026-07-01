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Domy z garażem na sprzedaż w Nea Moudania, Grecja

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wille
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3
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro -1/-1
Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w …
$336,785
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Nieruchomość znajd…
$742,068
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Nea Moudania, Grecja

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z Basen
Tanie
Luksusowe
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