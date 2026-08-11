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Dom wolnostojący na sprzedaż w Mytilene, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Mytilene, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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