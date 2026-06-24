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Hotele na sprzedaż w Municipality of Zografos, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 2 300 m² w Municipality of Zografos, Grecja
Hotel 2 300 m²
Municipality of Zografos, Grecja
Powierzchnia 2 300 m²
Ten hotel położony jest w centrum Aten, na Placu Omonia. Obszar jest obsługiwany przez metro…
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