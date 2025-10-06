Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of West Mani
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipality of West Mani, Grecja

Municipal Unit of Lefktro
3
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Riglia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Riglia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 105 m kw w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, pokój…
$474,029
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Leuktro, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Leuktro, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 216 m kw w Peloponezu. Półpiwnica składa się z jednej sypialni,…
$877,831
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Riglia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Riglia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 139 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z jednej…
$585,220
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of West Mani, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się