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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Tripoli, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Kerasia, Grecja
Mieszkanie
Kerasia, Grecja
Powierzchnia 43 m²
Na sprzeda? mieszkanie 43 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$144,142
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Tripoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Tripoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 3
Osiedle zamknięte z plażą i polami golfowymi, Peloponez, Grecja Oferujemy umeblowane aparta…
$801,019
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Parametry nieruchomości w Municipality of Tripoli, Grecja

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