Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Municipality of Thessaloniki, Grecja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 112 m²
Piętro 4
Kavala, Centrum: Centralny apartament o powierzchni 112 m2 znajduje się na 4 piętrze budynku…
$711
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Koń, DEOS: Nowo wybudowany studio 30 m2 na 1 piętrze z autonomicznym ogrzewaniem. Składa się…
$242
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się