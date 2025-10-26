Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Northern Corfu, Grecja

Kassopaia Municipal Unit
41
12 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nissaki, Grecja
Willa 5 pokojów
Nissaki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 245 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej ku…
$1,23M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,63M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kariotiko, Grecja
Willa 5 pokojów
Kariotiko, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Katavolos, Grecja
Willa 6 pokojów
Katavolos, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 1
Jest to kompleks trzech willi położonych w wiosce Kentroma, w północno-wschodniej części Kor…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kassiopi, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassiopi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,64M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Astrakeri, Grecja
Willa 3 pokoi
Astrakeri, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 250 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej…
$2,93M
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa 5 pokojów w Agios Stefanos, Grecja
Willa 5 pokojów
Agios Stefanos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 153 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Agios Stefanos, Grecja
Willa 6 pokojów
Agios Stefanos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 188 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. składa s…
$1,58M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kassiopi, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassiopi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,64M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,87M
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Nissaki, Grecja
Willa 1 pokój
Nissaki, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa jest w pełni wyposażona we wszystko, co j…
$3,72M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,87M
Zostaw prośbę

