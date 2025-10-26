Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Northern Corfu
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Northern Corfu, Grecja

Kassopaia Municipal Unit
41
28 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nissaki, Grecja
Willa 5 pokojów
Nissaki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 245 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej ku…
$1,23M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Agios Georgios, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Agios Georgios, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż, niedokończony dom (wzmocniony szkielet domu) 240 m kw. znajduje się w Agios Geo…
$280,906
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,63M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kariotiko, Grecja
Willa 5 pokojów
Kariotiko, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Katavolos, Grecja
Willa 6 pokojów
Katavolos, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 1
Jest to kompleks trzech willi położonych w wiosce Kentroma, w północno-wschodniej części Kor…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nissaki, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nissaki, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 205 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$795,900
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Dom wolnostojący 1 pokój w Magoulades, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Magoulades, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 300 m kw. na wyspie Korfu. Dom składa się z jednego magazynu. W…
$292,610
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kassiopi, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassiopi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,64M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Ayios Elias, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ayios Elias, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1piętrowy dom 108 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
VernaVerna
Szeregowiec 1 pokój w Agnitsini, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Agnitsini, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 146 m ² z działką 534 m ² w obszarze Tritsi. Obiekt składa się z 3 po…
$280,906
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Katavolos, Grecja
Willa 4 pokoi
Katavolos, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż, 150 mkw willi znajduje się w Katavolos, na północny wschód od Korfu! Willa posi…
$2,63M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 7 pokojów w Agrafi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Agrafi, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$234,088
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kassiopi, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassiopi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,64M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,87M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Karousades, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Karousades, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż, dom jednoosobowy o powierzchni 270 m kw., położony w miejscowości Karoussades n…
$128,748
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Lauki, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Lauki, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 m ² na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z…
$152,157
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Xanthates, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Xanthates, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 270 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z je…
$450,620
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kariotiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kariotiko, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 130 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej k…
$474,029
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Georgios, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Georgios, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 1piętrowy dom 120 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom skł…
$819,309
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Nissaki, Grecja
Willa 1 pokój
Nissaki, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa jest w pełni wyposażona we wszystko, co j…
$3,72M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Agios Stefanos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Agios Stefanos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 135 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa…
$374,541
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Livadi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Livadi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 80 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialni, s…
$204,827
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Bayiatsa Avliotes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Bayiatsa Avliotes, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Magoulades, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Magoulades, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skł…
$140,453
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Perithia, Grecja
Willa 6 pokojów
Perithia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,87M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Karousades, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Karousades, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na wyspie Korfu są cztery domy na sprzedaż. Trzy z nich mają powierzchnię 35 m2, a jeden 90 …
$292,610
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kariotiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kariotiko, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 130 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej k…
$509,142
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Northern Corfu, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Northern Corfu, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skła…
$117,044
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Northern Corfu.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Northern Corfu, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się