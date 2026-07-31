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Wynajem długoterminowy domy w Municipality of Kifisia, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Kifizja, Niższa Kifizja: Chcesz SEASY, Cool, ochrony? 180 TM na 2 poziomach (sofita) w zorga…
$2,053
za miesiąc
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