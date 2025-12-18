Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of East Mani
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of East Mani, Grecja

Gytheio Municipal Unit
3
2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Mavrovouni, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Mavrovouni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż maizonette 112 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie…
$299,507
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 4 pokoi w Skoutari, Grecja
Willa 4 pokoi
Skoutari, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 178 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią,…
$775,126
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of East Mani, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się