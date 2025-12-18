Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Municipality of East Mani, Grecja

Gytheio Municipal Unit
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Skoutari, Grecja
Willa 4 pokoi
Skoutari, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 178 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią,…
$775,126
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
