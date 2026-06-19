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Wille nad morzem na sprzedaż w Municipality of Dionysos, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 1200 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skła…
$7,67M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Dionysos, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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