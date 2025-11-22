Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Municipality of Athens, Grecja

Penthouse 5 pokojów w Municipality of Athens, Grecja
Penthouse 5 pokojów
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3/3
Acropolis View.  I am pleased to present a unique and exceptional apartment opportunity i…
$400,000
Penthouse 4 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 7
New residence with a garden and a parking, Peristeri, Greece We offer luminous and function…
$470,819
Parametry nieruchomości w Municipality of Athens, Grecja

