Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Athens
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Ogród

Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Municipality of Athens, Grecja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Penthouse 4 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 7
New residence with a garden and a parking, Peristeri, Greece We offer luminous and function…
$470,819
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Athens, Grecja

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się