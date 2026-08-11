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Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Municipality of Alimos, Grecja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament z prywatnym basenem i parkingiem w prestiżowym kompleksie mieszkalny…
$1,27M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Alimos, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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