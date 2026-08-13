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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Tripoli, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Tripoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Tripoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 3
Osiedle zamknięte z plażą i polami golfowymi, Peloponez, Grecja Oferujemy umeblowane aparta…
$801,019
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Tripoli, Grecja

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