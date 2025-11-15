Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecja

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro -1/1
For sale 3-storey villa of 204 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 2 bedrooms, li…
$961,178
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecja

z Basen
Tanie
Luksusowe
