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Domy na sprzedaż w Limenaria, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Limenaria, Grecja
Dom 2 pokoi
Limenaria, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11822 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenaria za 152.500 EUR. Ten 60.00 m k…
$179,165
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Dom w Limenaria, Grecja
Dom
Limenaria, Grecja
Kod własności: 11719 - Dom Sprzedaży w Thasos Potos za 390.000 €. To 106 m2. Dom jest na par…
$443,524
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