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Domy Szeregowe w Lesbos Regional Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Anaxos Skoutarou, Grecja
Szeregowiec
Anaxos Skoutarou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Dodekanese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? maizonette 136 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$427,417
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
Na sprzeda? maizonette 205 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się …
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Lesbos Regional Unit, Grecja

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