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Dom wolnostojący na sprzedaż w Lesbos Regional Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skala Eresou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skala Eresou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych na wyspach. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Lesbos Regional Unit, Grecja

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