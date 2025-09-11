Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lavreotiki Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Agios Gerasimos, Grecja
Willa 4 pokoi
Agios Gerasimos, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attica. Wspaniały widok na morze, …
$1,87M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się