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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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Argostoli Municipality
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5 obiektów total found
Szeregowiec w Germenata, Grecja
Szeregowiec
Germenata, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż trzy domy w budowie na wyspie Kefalonia. Domy znajdują się w miejscu z panoramic…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kouvalata, Grecja
Dom wolnostojący
Kouvalata, Grecja
Powierzchnia 40 m²
Na sprzedaż mały dom o powierzchni 40 m2 na działce o powierzchni 750 m2 w Chavdata, jednej …
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Karavados, Grecja
Willa
Karavados, Grecja
Powierzchnia 900 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 900 m kw. w Kefalonii. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący w Svoronata, Grecja
Dom wolnostojący
Svoronata, Grecja
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż jest historycznie znaczący budynek zbudowany w 1870 roku w miejscowości Kaligata…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Pesada, Grecja
Willa 6 pokojów
Pesada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Typy nieruchomości w Kefallonia Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Kefallonia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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