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Wille z garażem na sprzedaż w Kassandra Municipal Unit, Grecja

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Kassandreia
22
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8 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Siviri, Grecja
Willa 6 pokojów
Siviri, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Luksusowa własność. Unikalny dom w kompleksie z luksusowym basenem, w bardzo pięknym miejscu…
$1,76M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Fourka, Grecja
Willa 6 pokojów
Fourka, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Piętro -2/-2
Luksusowa własność. Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Kassandra, w samym sercu Halkidi…
$853,241
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Willa 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Unikalne maisonette w bardzo pięknym miejscu w Kassandra, w samym sercu Halkidiki. Obiekt po…
$386,803
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Willa 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Luksusowa własność. Piękny dom w kompleksie z basenem, w niezwykłym miejscu w Kassandra, w s…
$830,488
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Kalandra, Grecja
Willa 4 pokoi
Kalandra, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ten oszałamiający dom w dobrym stanie oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i…
$1,71M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kriopigi, Grecja
Willa 3 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Doświadcz luksusu życia w tym domu w kompleksie w Kassandra, Halkidiki. Z niesamowitym widok…
$591,581
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Kalandra, Grecja
Willa 5 pokojów
Kalandra, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Exclusive dom w Kassandra, Halkidiki, na pięknym miejscu z niesamowitym widokiem na morze. Z…
$1,25M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kalandra, Grecja
Willa 3 pokoi
Kalandra, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie domu w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ta nieruchomość oferuje idealne po…
$546,074
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Kassandra Municipal Unit, Grecja

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