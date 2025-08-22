Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Filiates Municipal Unit, Grecja

Dom 4 pokoi w Lista, Grecja
Dom 4 pokoi
Lista, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj wyjątkowy dom na sprzedaż w malowniczej okolicy Listy, w gminie Filiates w Tesprotii.…
$58,194
Willa w Filiates, Grecja
Willa
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? trzykondygnacyjny domek 300 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z je…
$1,39M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Filiates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw w Epirus. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. Par…
$1,37M
Parametry nieruchomości w Filiates Municipal Unit, Grecja

