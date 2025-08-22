Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Filiates Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Filiates Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Lista, Grecja
Dom 4 pokoi
Lista, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj wyjątkowy dom na sprzedaż w malowniczej okolicy Listy, w gminie Filiates w Tesprotii.…
$58,194
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Filiates Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się