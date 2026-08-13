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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eretria, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Eretria, Grecja
Dom 6 pokojów
Eretria, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom na wyspie Evia o powierzchni 190 m2. 800 m od basenu.  I piętro - salon z komi…
$119,980
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