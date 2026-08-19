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Wille na sprzedaż w Region Epir, Grecja

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Igoumenitsa Municipality
6
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9 obiektów total found
Willa w Katsikas, Grecja
Willa
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 435 m²
Dostępna na sprzedaż Luksusowa Willa o powierzchni 465 m2 w Pedini Ioannina. Dom zbudowany j…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
$689,025
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Agencja
International real estate agency Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Anthrakitis, Grecja
Willa
Anthrakitis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,74M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Skorpiona, Grecja
Willa
Skorpiona, Grecja
$486,371
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kastri, Grecja
Willa
Kastri, Grecja
$341,617
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Parametry nieruchomości w Region Epir, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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