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Dom wolnostojący na sprzedaż w Region Epir, Grecja

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6 obiektów total found
Dom wolnostojący w Elafotopos, Grecja
Dom wolnostojący
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$554,933
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Paramythia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paramythia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$103,902
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Epir, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Epir, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 333 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 333 m kw w Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,04M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$741,524
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Katsikas, Grecja
Dom wolnostojący
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż - Oddzielony Dom w Drosochori, Ioannina Na sprzedaż w pięknej okolicy Drosochori…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Region Epir, Grecja

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