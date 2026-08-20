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Wille na sprzedaż w Elis Regional Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Agios Ioannis, Grecja
Willa
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 330 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego m…
$661,197
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amaliada, Grecja
Willa
Amaliada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 630 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezi…
$5,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Myrsini, Grecja
Willa
Myrsini, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na zachodnim Pe…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Elis Regional Unit, Grecja

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