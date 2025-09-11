Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Elis Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Elis Regional Unit, Grecja

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Municipality of Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
1 obiekt total found
Willa 13 pokojów w Dounaika, Grecja
Willa 13 pokojów
Dounaika, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 600 m kw. w Western Peloponese. Półpiwnica skł…
$1,87M
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
